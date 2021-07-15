За сутки в Украине сделали почти 109 тысяч COVID-прививок [ Редактировать ]
В течение прошлых суток, 14 июля, в Украине 108 759 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 61 580 человек, полностью иммунизированы - 47 179.
В течение суток работали: 674 мобильные бригады, 1538 пунктов прививки; 45 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу – 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 305 882 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 782 514 прививок.
По состоянию на 14 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.
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