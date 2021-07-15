У Туреччині зробили 60 мільйонів щеплень проти коронавірусу [ Редактировать ]
За минулу добу у світі виявили 554 тисячі нових заражень коронавірусом. Найбільше у Бразилії понад 57 тисяч. В Європі лідер захворюваності Велика Британія. Там за добу інфекцію підхопили майже 42 тисячі найбільше за останні пів року.
В Латвії хочуть зобов'язати вакцинуватися працівників сфер охорони здоров'я, освіти і соціального догляду. Остаточне рішення за Сеймом.
У Туреччині вже зробили 60 мільйонів щеплень. Повністю імунізовані 18 мільйонів. Загалом від початку епідемії Ковідом у світі інфікувалися 190 мільйонів людей. Понад чотири мільйони померли.
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