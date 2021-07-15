В четверг, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении национального персонала для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго. Об этом сообщается в указе президента.

Всего к миссии ООН будет привлечено еще 40 украинцев.

Направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек.

В частности, Владимир Зеленский обязывает Кабмин принять меры для реализации привлечения 40 украинских миротворцев к миссии ООН в ДР Конго.

Указ вступает в силу с момента его публикации.

Ранее мы писали о том, что ООН может приостановить все миротворческие миссии в мире.