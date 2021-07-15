Зеленский отправил 40 украинских миротворцев в Конго [ Редактировать ]
В четверг, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении национального персонала для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго. Об этом сообщается в указе президента.
Всего к миссии ООН будет привлечено еще 40 украинцев.
Направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек.
В частности, Владимир Зеленский обязывает Кабмин принять меры для реализации привлечения 40 украинских миротворцев к миссии ООН в ДР Конго.
Указ вступает в силу с момента его публикации.
Ранее мы писали о том, что ООН может приостановить все миротворческие миссии в мире.
по теме
Президент Владимир Зеленский сделал заявление о встрече двух глав стран
Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский изменил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны
Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Китая Си Цзиньпином заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем
В понедельник, 12 июля, встреча президента Владимира Зеленского, который сейчас находится в Германии, и главы минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменена
В понедельник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады