В Ривненской области в ночь на субботу, 17 июля, попал в серьезную аварию рейсовый автобус сообщением Киев-Вроцлав. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В 3:45 на трассе между селом Крупец и городом Радивилов в Дубенском районе автобус перевернулся и вылетел в кювет.

На момент ДТП в салоне находилось 40 человек - все граждане Украины. Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента освободили одного человека, которого зажало между сиденьями.

В больнице находится 16 пострадавших, их осматривают медики.

"Сегодня" сообщает, что пострадавших забирали четыре бригады Ровенской области и две из Львовской.

У 12 человек травмы различной степени, в основном это ушибы, переломы, есть травмы лица, рук и ног. У 10-летнего мальчика - рваные раны подбородка.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что в Турции автобус с украинцами попал в страшное ДТП.