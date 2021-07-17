Под Ривне перевернулся автобус Киев-Вроцлав: много пострадавших (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Ривненской области в ночь на субботу, 17 июля, попал в серьезную аварию рейсовый автобус сообщением Киев-Вроцлав. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
В 3:45 на трассе между селом Крупец и городом Радивилов в Дубенском районе автобус перевернулся и вылетел в кювет.
На момент ДТП в салоне находилось 40 человек - все граждане Украины. Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента освободили одного человека, которого зажало между сиденьями.
В больнице находится 16 пострадавших, их осматривают медики.
"Сегодня" сообщает, что пострадавших забирали четыре бригады Ровенской области и две из Львовской.
У 12 человек травмы различной степени, в основном это ушибы, переломы, есть травмы лица, рук и ног. У 10-летнего мальчика - рваные раны подбородка.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Ранее сообщалось, что в Турции автобус с украинцами попал в страшное ДТП.
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