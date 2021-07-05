На территории Польши пассажирский автобус с детьми в салоне врезался в автомобиль, принадлежащий военным. В результате аварии пострадали 5 несовершеннолетних. Об этом сообщает издание RMF.

Страшный инцидент произошел на автотрассе между городами Зелена-Гура и Нова-Суль. Всего в транспортном средстве находились семеро детей, возрастом от 11 до 15 лет, вместе с водителем. Военный автомобиль стоял на обочине и охранял грузовик, где устраняли неполадки.

Отмечается, что вследствие аварии различные травмы получили 5 детей, а одна девочка попала в больницу с тяжелыми увечьями. Остальные маленькие пассажиры отделались испугами. В настоящее время правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств аварии, движение на трассе временно перекрыто.

Читайте также, в Чехии произошло серьезное ДТП. Авария случилась с участием автобуса, который перевозил около 70 детей, в результате аварии один человек был тяжело травмирован, 6 - получили травмы средней тяжести, и еще 62 человека получили легкие повреждения.

Кроме того, в Ривненской области произошла жуткая авария - автобус с детьми столкнулся с грузовиком. В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 человек подросткового возраста (13-16 лет), инцидент произошел на трассе Киев-Варшава.

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