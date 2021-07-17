У театрі "Сузір'я" висвітлили проблеми сьогодення [ Редактировать ]
"Ідеальний шторм" на сцені театру Сузір'я. Виставу створив молодий режисер Богдан Гнатюк. Театральні роздуми над проблемами сьогодення бачили мої колеги.
Анатолій Гнатюк, народний артист України:
Мій персонаж має закохувати в себе жінок, які в залі будуть. Це однозначно. Це кохання з першого погляду.
Роль баяніста-балагура Макарича із коронною фразою "цейво-тойво" найпозитивніша у виставі. Це дуже глибокий персонаж. Автор Богдан Анатолійович Гнатюк виписував його таким пересмішником. Зовнішній, верхній план. Ось. А другий план це дуже глибока людина.
Глибокий і зміст самої вистав. У ній порушуються проблеми землі, її екології та виживання людства, а також одвічні питання добра і зла. Ідея постановки спочатку виникла у автора книги Віталія Скоцика.
Богдан Гнатюк, режисер-постановник:
Будучи економістом, політиком і аграрієм він в той же час не байдужий до мистецтва. І у нього виникла така екстравагантна ідея презентувати цю книгу ось в такому вимірі.
Щодо назви, вона уособлює події, які відбуваються у країні. Війна, пандемія, відтік робочого капіталу, реформи.
Богдан Гнатюк, режисер-постановник:
Ідеальний шторм це, цю метафору Віталій Скоцик використовує для опису того, що відбувається з економікою, з суспільством зокрема. Коли все проти людини і все проти суспільства. це якраз той період, коли треба братися до діла. І якщо ти долаєш цей період ідеального шторму, то ти виходиш до процвітання.
У постановці зіграли шестеро акторів. Кастингів на жодну роль не проводили.
Богдан Гнатюк, режисер-постановник:
Я дивлюсь на мистецтво як на долю. З ким мене доля пов'яже, той іде на сцену і грає.
Щодо сценографічного рішення, то воно мінімалістичне. У центрі сцени зеленіє невеликий кущик, на який направлені прожектори, як відблиск лагідного сонця.
по теме
Іванові Приходьку - 82. Любов до малювання йому прищепила мама. Навчила помічати красу в кожній миті. Ще змалечку розмальовував стіни рідної хати
Біля столиків реєстрації черга. Дніпряни масово йдуть до площі Шевченка аби взяти участь у написанні диктанту. Організатори шукають, навіть, додаткові місця. Дехто облюбував газон і писатиме на колінах
На старті близько п'ятдесяти бігунів: чоловіки, жінки, діти. Серед них і професійні атлети, і новачки
Про це повідомляють комунальники. Все через аномально високу температуру у воді розмножуються водорості, які поглинають кисень і виділяють токсичні речовини
Дорожники кажуть усе через рясні дощі. Ремонтувати шлях обіцяють цілодобово. Завершити планують до третього серпня. Ділянку мають укріпити так, аби її не змило наступним дощем