"Ідеальний шторм" на сцені театру Сузір'я. Виставу створив молодий режисер Богдан Гнатюк. Театральні роздуми над проблемами сьогодення бачили мої колеги.

Анатолій Гнатюк, народний артист України:

Мій персонаж має закохувати в себе жінок, які в залі будуть. Це однозначно. Це кохання з першого погляду.

Роль баяніста-балагура Макарича із коронною фразою "цейво-тойво" найпозитивніша у виставі. Це дуже глибокий персонаж. Автор Богдан Анатолійович Гнатюк виписував його таким пересмішником. Зовнішній, верхній план. Ось. А другий план це дуже глибока людина.

Глибокий і зміст самої вистав. У ній порушуються проблеми землі, її екології та виживання людства, а також одвічні питання добра і зла. Ідея постановки спочатку виникла у автора книги Віталія Скоцика.

Богдан Гнатюк, режисер-постановник:

Будучи економістом, політиком і аграрієм він в той же час не байдужий до мистецтва. І у нього виникла така екстравагантна ідея презентувати цю книгу ось в такому вимірі.

Щодо назви, вона уособлює події, які відбуваються у країні. Війна, пандемія, відтік робочого капіталу, реформи.

Богдан Гнатюк, режисер-постановник:

Ідеальний шторм це, цю метафору Віталій Скоцик використовує для опису того, що відбувається з економікою, з суспільством зокрема. Коли все проти людини і все проти суспільства. це якраз той період, коли треба братися до діла. І якщо ти долаєш цей період ідеального шторму, то ти виходиш до процвітання.

У постановці зіграли шестеро акторів. Кастингів на жодну роль не проводили.

Богдан Гнатюк, режисер-постановник:

Я дивлюсь на мистецтво як на долю. З ким мене доля пов'яже, той іде на сцену і грає.

Щодо сценографічного рішення, то воно мінімалістичне. У центрі сцени зеленіє невеликий кущик, на який направлені прожектори, як відблиск лагідного сонця.