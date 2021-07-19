Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем веломногодневки "Тур де Франс" второй раз подряд.

Финальный 21-й этап гонки завершился на Елисейских Полях. Его победителем стал Ваут ван Арт из Бельгии (Jumbo-Visma). Протяженность гонки Гранд-тура составила 3,4 тыс. км.

Тадей Погачар - четвертый велогонщик, который выиграл две первые велогонки "Тур де Франс" в карьере. Такое же достижение принадлежит Эдди Мерксу из Бельгии (1969-1970), а также французам Бернару Ино (1978-1979) и Лорану Финьону (1983-1984).

Победителем очковой классификации во второй раз в карьере стал британец Марк Кавендиш, представляющий команду Deceuninck - Quick Step. В горной и молодежной классификации победу также одержал Погачар.

В командной классификации лучшей стала команда Team Bahrain Victorious. Приз гонщику, проявившему наибольший боевой дух, храбрость и мужество, был присужден французу Франку Боннамуру из команды КТМ.

"Тур де Франс" ежегодно проводится во Франции с 1903 года, ее отменяли лишь во время Первой (1915-1918) и Второй мировой войны (1940-1946). Как правило, полная протяженность маршрута составляет 3-4 тысячи километров.

Побеждает гонщик, сумевший проехать весь маршрут за самое короткое время. Победитель каждого дня (тура) соревнований получает жёлтую майку лидера.

Напомним, что из-за женщины, которая вышла протестовать на трассу, на "Тур де Франс" произошел массовый завал велосипедистов. Некоторые спортсмены получили жуткие травмы. Виновницу аварии впоследствии арестовали.