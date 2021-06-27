На первом этапе знаменитой гонки "Тур де Франс" произошел массовый завал из-за невнимательной болельщицы. Об этом сообщает cyclingnews.com.

Велосипедисты преодолевали маршрут Брест - Ландерно, и инцидент произошел за 45 километров до финиша.

Одна из болельщиц держала в руках картонный баннер, выставив его на пути у велосипедистов. Девушка так увлеклась позированием для телекамеры, что не заметила приближающийся пелотон.

У велогонщика Тони Мартина не было возможности избежать столкновения с баннером. Он первым упал на землю, что повлекло за собой массовый завал.

Как сообщают СМИ, испанский велогонщик из команды Movistar Марк Солер вследствие падения получил перелом головки лучевой кости на обеих руках. Отметим, что после падения Солер не снялся с дистанции и завершил гонку на 181-м месте. В 2020 году Солер занял 21-е место по итогам "Тур де Франс".

Еще одним велогонщиком, серьезно пострадавшим в завале, стал француз Сирил Лемуан из команды Cofidis, Solutions Crédits. Он сломал четыре ребра, получил частичный коллапс легкого, травму шеи и глубокую рану за ухом. В данный момент Лемуан находится в больнице.

Также под присмотром врачей находится литовский велогонщик Игнатас Коноваловас (Groupama-FDJ), во время столкновений он потерял сознание из-за травмы головы.

Ранее сообщали, что во Львове на полумарафоне погиб 23-летний спортсмен.

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