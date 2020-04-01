Велогонка "Тур де Франс" может пройти в Южной Корее [ Редактировать ]
Велогонка "Тур де Франс"-2020 (Le Tour de France) может пройти в Южной Корее из-за пандемии коронавируса, сообщает Lepoint.fr.
Издание пишет, что организатор самой известной и престижной шоссейной велогонки мира Amaury Sport Organization (также проводит "Ралли Дакар") отказались от ее проведения во Франции и ведут переговоры с властями Южной Кореи.
Президент страны Мун Чжэ Ин уже одобрил эту идею и пообещал обеспечить полицейское сопровождение для обеспечения безопасности спортсменов. Естественно, окончательное решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.
"Большая петля", как называют "Тур де Франс", будет сокращена до двух недель, хотя обычно проводится 21 день. Гонщики стартуют и закончат в Сеуле.
"Тур де Франс" ежегодно проводится во Франции с 1903 года, ее отменяли лишь во время Первой (1915-1918) и Второй мировой войны (1940-1946). Как правило, полная протяженность маршрута составляет 3-4 тысячи километров.
Побеждает гонщик, сумевший проехать весь маршрут за самое короткое время. Победитель каждого дня (тура) соревнований получает жёлтую майку лидера.
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