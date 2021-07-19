Кандидатуру первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко больше не рассматривают в качестве претендента на пост премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля осенью и переформатирования правительства. На этот пост с большей долей вероятности будет претендовать министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, пишет УНИАН.

Издание напоминает, что слухи о будущем назначении Любченко на замену Шмыгалю стали ходить сразу после его назначения и. о. главы Государственной налоговой службы. После того, как Любченко победил на конкурсе на пост главы ГНС на постоянной основе, СМИ регулярно связывали его с известным контрабандистом и влиятельным предпринимателем Ильей Павлюком. Журналисты-расследователи неоднократно обращали внимание, что группа депутатов, подконтрольная Павлюку, регулярно поддерживает в парламенте инициативы, выгодные самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову и его бизнесам.

"Одним из условий Любченко, когда он соглашался на пост в ГНС, было завести на должности в региональных фискальных органах своих людей и бизнес-партнеров. Это позволило ему полностью владеть информацией о реальном положении дел на местах, и иметь представление о самых "интересных" с точки зрения проверок предприятий. Ведь именно при Любченко проверки бизнеса, на которые был наложен мораторий на время карантина, возобновились с новой силой", - говорится в материале.

Журналисты предполагают, что решение отказаться от дальнейшего продвижения Любченко по карьерной лестнице в правительстве было принято в связи с целым рядом вопросов к его работе.

"Во-первых, выяснилось, что Любченко не собирается отказываться от влияния на фискальную службу и на расставленных в регионах кадров. Во-вторых, он продолжил практику "протягивания" на "теплые" должности нужных людей, например, организовал повторный конкурс на Госсекретаря Минэкономики, лишь бы на нем победила его давняя соратница Татьяна Галабудская (сейчас и. о. госсекретаря), которая в последнее время с подачи Любченко трудилась в Нацкомфинуслуг, а затем в комиссии по регулировании игрального рынка. В-третьих, международным партнерам совершенно не понравился агрессивный настрой нового вице-премьера по отношению системы корпоративного управления на госпредприятиях, которую западные доноры бережно взращивали в течение нескольких лет с помощью грантовых проектов для различного уровня антикоррупционеров и активистов", - говорится в материале.

В-четвертых, отмечают авторы, первому вице-премьеру, традиционно ответственному за реальный сектор экономики, за два месяца не удалось найти общий язык с профильными коллегами из Минагро, Минэнергетики и Минэкологии, взаимодействие и работа по этим ведомствам фактически заблокирована.

"Конкурентом" Любченко оказался министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. "Под его руководством "оживилась" замороженная еще предыдущим правительством реформа децентрализации. Недавно он начал активно продвигать ее следующий этап - внедрение новой "президентской вертикали" - системы префектов, которая должна еще больше усилить управляемость регионов из центра с точки зрения административного контроля, в то время как финансовый ресурс и хозяйственные вопросы будут оставаться на местах. Также фактически упрощаются условия ведения бизнеса для застройщиков (ликвидирована значительная часть схем, связанных с ГАСИ). Также он активно подключился к реализации проектов "безбарьерности" и инклюзивного образования, которые курирует первая леди", - говорится в статье.

Чернышова называли одним из кандидатов в премьеры еще зимой, когда Любченко работал в ГНС. Остается он в шорт-листе и сегодня. По одному из вариантов, который обсуждается, осенью, вместе с отставкой еще одной партии министров (предположительно, Денис Малюська и Александр Ткаченко, а также кто-то из "социального" блока), Чернышов может стать вторым первым-вице-премьером с перспективой заменить Дениса Шмыгаля, либо же экс-главу налоговой лишат этого статуса и оставят ему только Минэкономики.

"Другое дело, что за "мертвый сезон" конца июля и августа опытный в аппаратных интригах чиновник может начать встраивать в коррупционные связи не только группу Павлюка, которая явно не поддержит его отставки, а и других депутатов из правящей коалиции. Кроме того, нельзя исключать, что за сохранение позиций Любченко в правительстве может вступиться перед Президентом и лично Ринат Леонидович", - резюмирует издание.