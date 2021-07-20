В Минфине опровергли заявление Марченко о повышении минимальной зарплаты в 2022 году [ Редактировать ]
Источник: НБУ
В Министерстве финансов опровергли информацию о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7700 гривен в 2022 году. Таким образом в ведомстве отреагировали на интервью Сергея Марченко одному из украинских телеканалов, которое он дал 15 июля.
На самом деле министр Марченко имел в виду 2024 год, сообщает пресс-служба Минфина.
Бюджетная декларация на 2022-2024, которая 15 июля была поддержана Верховная Рада Украины, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.
Так, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться:
- 01.01.2021 - 6000 грн;
- 01.12.2021 - 6500 грн;
- 01.10.2022 - 6700 грн;
- 01.01.2023 - 7176 грн;
- 01.01.2024 - 7665 грн.
"Таким образом, в 2024 году "минималка" по сравнению с нынешним годом вырастет на 1665 грн и составит 7665 гривен", - сообщает Минфин.
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