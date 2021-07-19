Минимальную зарплату в 2020 году в Украине предложили поднять на 18,5% с 6500 до 7700 гривен. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко в эфире "24 канала".

Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим (минимальную зарплату, - ред.) до 7700 гривен.

Также он отметил, что в дальнейшем рост минимальной зарплаты будет не таким значительным - прогнозируемая инфляция плюс 2%.

Достаточно умеренный закладываем рост показателей социальных.

"Мы оставили фискальное пространство", - сказал он.

Марченко также добавил, что речь идет о нераспределенных расходах от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть потрачены на повышение социальных стандартов.

Также он сделал акцент на том, что повышение прожиточного минимума и пенсионных выплат будет заложено в проекте госбюджета на 2022 года и на следующие годы.

Деньги, чтобы эти повышения были, есть.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют масштабные сокращения среди госслужащих.

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