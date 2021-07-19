Минимальную зарплату в Украине хотят поднять на 18% [ Редактировать ]
Минимальную зарплату в 2020 году в Украине предложили поднять на 18,5% с 6500 до 7700 гривен. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко в эфире "24 канала".
Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим (минимальную зарплату, - ред.) до 7700 гривен.
Также он отметил, что в дальнейшем рост минимальной зарплаты будет не таким значительным - прогнозируемая инфляция плюс 2%.
Достаточно умеренный закладываем рост показателей социальных.
"Мы оставили фискальное пространство", - сказал он.
Марченко также добавил, что речь идет о нераспределенных расходах от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть потрачены на повышение социальных стандартов.
Также он сделал акцент на том, что повышение прожиточного минимума и пенсионных выплат будет заложено в проекте госбюджета на 2022 года и на следующие годы.
Деньги, чтобы эти повышения были, есть.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют масштабные сокращения среди госслужащих.
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