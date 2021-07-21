Подплыл и начал трогать за интимные места: на пляже Харькова педофил приставал к 8-летней девочке (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В среду, 20 июля, в Харькове полицейские задержали 39-летнего мужчину, который приставал к 8-летней девочке. В полиции сообщили, что инцидент произошел на Салтовском карьере днем.
К копам обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что на пляже обосновался педофил. Когда ее дочь купалась, к ней подплыл неизвестный мужчина и начал трогать за интимные места.
Патрульные сразу же задержали подозрительного купальщика. Очевидцы сняли его на видео. Судя по разбитой голове, интерес мужчины к маленьким детям не остался незамеченным, и с ним провели воспитательную беседу другие отдыхающие.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, то он может угодить за решетку на 8 лет.
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