В Харькове на складе, где хранится древесина, вспыхнуло сильное возгорание. Происшествие случилось на улице Киргизской, 19. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Огонь быстро распространился на площадь 750 квадратных метров. Горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании. К тушению возгорания привлекли 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, а также специализированный поезд.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что огонь был локализован в течение почти 3 часов. Спасателям удалось вырвать из лап смерти мужчину 1958 года рождения, который является оператором электроподстанции. Таким образом, в результате возгорания ни погибших, ни пострадавших нет. В настоящее время причина происшествия устанавливается.

Фото: ГСЧС

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Кроме того, в Днепре в жилом доме случилось возгорание крыши. Внутри строения проживают 4 семьи. во время возгорания, к счастью, никто не пострадал, в настоящее время все обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители.

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