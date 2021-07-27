В Украине резко ухудшится погода [ Редактировать ]
Погода в Украине во вторник, 27 июля, резко ухудшится на западе страны. Днем в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Штормовое предупреждение объявлено во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ривненской областях.
Кроме того, в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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