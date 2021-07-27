Юрий Бойко поздравил украинцев с Днем крещения Руси [ Редактировать ]
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко принял участие в крестном ходе и молебне на Владимирской горке в Киеве, приуроченным к 1033-й годовщине крещения Руси.
"Для всех православных это величайший праздник. И сегодня вместе с тысячами людей, которые здесь собрались, мы молимся за мир и благополучие в Украине", – сказал Юрий Бойко.
Он отметил важность этого праздника и силу православной веры.
"Традиции и основы православия – это мир и добро, это всегда вера в светлое, это стремление к милосердию и любви к ближнему. Это святые вещи для христиан, для православных людей".
Юрий Бойко поздравил украинцев со светлым праздником крещения Руси и выразил надежду, что сегодняшняя молитва обязательно будет услышана и на нашу землю придет мир, благополучие и единство.
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