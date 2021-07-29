Киевский футбольный клуб "Динамо" представил форму на новый сезон 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Новые комплекты формы - это современная интерпретация спортивной одежды 90-х годов, выделяющаяся разнообразными принтами и яркими цветами. Также это дань уважения победам клуба в течение последнего десятилетия двадцатого века, кульминацией которого стало завоевание восьми титулов чемпионов Украины и пяти Кубков Украины", - говорится в сообщении.

Домашняя форма представлена ​​в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон ФК "Динамо" Киев, флаг Украины, логотип New Balance и слоган: "Киев - это мы", который символизирует единство команды с городом и фанатами. Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах.

Стоимость новой футболки "Динамо" составляет 1899 гривен.

К слову, свой дебютный официальный матч в новой экипировке команда Мирчи Луческу проведет в воскресенье, 1 августа - в этот день киевляне на НСК "Олимпийский" примут "Верес".

У болельщиков столичного клуба форма вызвала противоречивые отзывы.

"Как обшивка сидений в маршрутках", "Огонь! Динамично! Наконец в Динамо вспомнили, что на дворе - 21-й век", - пишут в комментариях пользователи.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" подписало контракт с лучшим бомбардиром.

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