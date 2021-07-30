Горел "хлеб": под Николаевом произошел масштабный пожар [ Редактировать ]
В Николаевской области на поле с пшеницей произошел пожар на площади в 20 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Возгорание произошло неподалеку от населенного пункта Розановка, который находится в Баштанском районе. Спасателям удалось оперативно справиться с возгоранием.
29 июля в 10:54 вблизи села Розановка Баштанского района на сельскохозяйственном поле (площадь 70 га) возник пожар пшеницы на корню. В 12:10 пожар ликвидирован на площади 20 га, спасено 50 га пшеницы.
Отмечается, что к тушению пшеницы привлекли 14 человек, а также 5 единиц специальной техники, из них от ГСЧС 11 человек и 2 единицы техники.
Читайте также, в Черниговской области произошел пожар на пшеничном поле. Спасателям удалось локализировать возгорание на 55 гектарах, в результате возгорания жертв и пострадавших нет, к тушению пожара привлекли 13 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 8 человек и 2 единицы техники.
Кроме того, в Киевской области возле села Большая Александровка Бориспольского района произошел крупный пожар на поле с пшеницей. Огонь уничтожил 10 гектаров посевов, была спасена пшеница на площади 32 гектара, так как огонь удалось оперативно потушить.
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