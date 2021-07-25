В воскресенье, 25 июля, в Черниговской области произошел пожар на пшеничном поле. Спасателям удалось локализировать возгорание на 55 гектарах.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что информация о возгорании поступила около 16:15.

"Вблизи с. Хомено Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Промінь" возник пожар пшеницы на корне. В 17:55 пожар локализован на площади 55 га, в 19:13 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате возгорания жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 13 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 8 человек и 2 единицы техники.

Ранее сообщалось, что под Киевом вспыхнул масштабный пожар на предприятии.

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