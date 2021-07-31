Вакцинація в Україні: чому не доступна електронна версія сертифікату? [ Редактировать ]
Понад два мільйони українців уже завершили курс вакцинації. Зробили дві ін'єкції препарату проти COVID-19 і тепер можуть отримати сертифікати. Щоправда, наразі тільки паперові особисто від сімейного лікаря.
Чому електронна версія, яка і зручніша, і мала би стати перепусткою в інші країни не доступна? знає Лариса Зубенко
Перше щеплення проти COVID-19 Оксана зробила ще на початку травня корейською "Астра-Зенекою". Записувалася жінка на вакцинацію через сімейного лікаря, а щепилась у місцевій амбулаторії. Утім, запис про отримання першої дози лишився тільки на папері.
Оксана, жителька Києва:
Занесення до цієї бази ми чекали із десятої ранку, коли нас там за пів години всіх вакцинували і до першої години дня. о першій годині дня нам повідомили, що ця база так і не увімкнулася, вона не працює, нам назад видали всім паспорти і дали лише по папірцю, що ми пройшли усі вакцинацію, із підписом.
На документі, який жінці видав лікар, немає навіть печатки. Лише дата вакцинації та назва препарату. Не відображається перше щеплення і в системі "Хелсі".
В Хелсі повідомлення про те, що я ходила до лікаря на імунізацію, тут є помітка "імунізація і профілактичне лікування" і запис "про приналежність до цільової групи на вакцинацію проти COVID-19", це з'явилося тільки після другої дози, а коли я була на першій дозі, то взагалі такого повідомлення у Хелсі не було
За другою дозою "АстраЗенеки" Оксана прийшла в амбулаторію за три місяці. Але досі в "Дії" ковід-сертифікат у жінки не відображається. Попри те, що вона зареєструвалася на бета-тестування.
Ось тут у розділі "Послуг" мала би бути помітка про вакцинацію, але тут немає такого місця, щоб за ним перейти і побачити цю помітку, або цей документ.
Через несправності в системі Оксані довелося пожертвувати відпочинком за кордоном, оскільки вона не хоче витрачати гроші на ПЛР-тести.
Оксана, жителька Києва:
Я цього року вдруге в своєму житті їду відпочивати на Закарпаття і в горах є така місцевість, яка недалеко від Рахова знаходиться, де можна за кілька годин дістатися до Румунії, в Румунії я також ніколи в житті не була і дуже хотіла туди потрапити без сертифікату навряд чи мене хтось пропустить через кордон, тому, мабуть, в цьому році моя закордонна поїздка і такі мандри, не вийдуть.
За задумом Міністерства цифрової трансформації, COVID-сертифікат користувачі мали генерувати в додаток самостійно. Та система не працює. Ми звернулися із запитом до відомства, аби з'ясувати в чому проблема. Але офіційної відповіді поки що не отримали. А телефоном у пресслужбі нас запевнили - COVID-сертифікати ще на бета-тестуванні і коли система запрацює, певних дат немає.
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