Субсидії не вирішують проблеми високих тарифів, - впевнені в опозиції. Там вважають, що країна могла б обійтися або в рази зменшити державні дотації для населення, якби використовували газ власного видобутку та атомну енергетику.

З серпня мають зрости тарифи на електроенергію. З опалювального сезону - на газ. Що має зробити влада, аби знизити тарифи?

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":