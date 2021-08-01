Доступні тарифи: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає надати газ власного видобутку та атомну енергетику на потреби людей - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Субсидії не вирішують проблеми високих тарифів, - впевнені в опозиції. Там вважають, що країна могла б обійтися або в рази зменшити державні дотації для населення, якби використовували газ власного видобутку та атомну енергетику.
З серпня мають зрости тарифи на електроенергію. З опалювального сезону - на газ. Що має зробити влада, аби знизити тарифи?
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Надо в конце концов прекратить издеваться над людьми. Дать доступную энергию от "Энергоатома" - людям этого хватит. Этого хватит для того чтобы обеспечить людей. Они могли бы платить, а не стоять в очередях за субсидиями - их там унижают, оскорбляют, выгоняют с очередей. По всей стране такие сигналы уже идут. Поэтому мы это все делаем, мы будем это делать - мы будем требовать, чтобы тарифы не поднимались, а энергия "Энергоатома" шла на нужды людей.
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