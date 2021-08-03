С деньгами нужно уметь обращаться правильно, чтобы не терять их, а приумножать. Обратить внимание на важные вещи поможет финансовый гороскоп, который подскажет, к чему готовиться и что учесть в августе 2021 года, чтобы денег в вашем кошельке становилось только больше. Об этом пишет glamour.

Овен

Август для Овнов станет периодом повышенной активности, а также добавит им амбициозности и вдохновит на новые подвиги. Рискуйте, не оглядываясь, - ваши фееричные идеи и спонтанные решения в этом месяце станут основой для чего-то грандиозного. В начале месяца могут появиться неожиданные деловые предложения, которые окажутся весьма любопытными, – не упустите ни одной возможности!

Телец

Для Тельцов август будет несколько противоречивым, но весьма перспективным месяцем. Подумайте дважды, прежде чем соглашаться на участие в сомнительных мероприятиях, - слишком высок риск не заметить важные нюансы в документации. Займитесь кропотливой и вдумчивой работой над текущими проектами.

Близнецы

Август - ваше звездное время! Этот месяц откроет для вас много новых возможностей и обеспечит уйму приятных впечатлений. Удачными могут стать любые финансовые операции: инвестирование в свои проекты, продажа или покупка недвижимости, заключение сделок. Не сбавляйте темпа и в налаживании связей - вы можете найти союзников и единомышленников, которые в перспективе помогут вам на карьерном пути.

Рак

Август заставит ваше настроение двигаться по траектории американских горок. В начале месяца многие Раки могут ощутить существенный упадок сил, рабочие дела будут стоять на месте. В это время не исключены серьезные разногласия с начальством и партнерами. Держите ухо востро: возможно, кто-то из вашего окружения начнет плести интриги за вашей спиной. Во второй половине месяца вам может подвернуться выгодная сделка или многообещающий проект - руководствуйтесь логикой, а не эмоциями, и успех вам гарантирован.

Лев

Август для Львов обещает быть живым и динамичным - вы полны решимости свернуть горы. Смело генерируйте и воплощайте самые немыслимые идеи - удача сейчас на вашей стороне! Но старайтесь держать язык за зубами, поскольку звезды намекают - вокруг слишком много людей, жаждущих нажиться за ваш счет.

Дева

Девам в августе предстоит призвать на помощь всю свою выдержку - пришло время наблюдать за происходящим со стороны. Невмешательство позволит вам заметить возможную выгоду и улучшить свое финансовое положение. Но будьте готовы к тому, что деньги, которые придут к вам легко, так же легко и уйдут. Тем не менее, в последний месяц лета ваше финансовое положение будет достаточно стабильным.

Весы

Весов в августе настигнет лень и ярое нежелание заниматься монотонной работой. Это ваша принципиальная позиция? Да! Однако именно желание побыстрее себя разгрузить и станет основой быстрого и четкого решения задач. Как гласит одна мудрая фраза, «Лень – двигатель прогресса». В этом месяце звезды также рекомендуют Весам не брать в долг, а напротив, постараться раздать все долги и сбросить с себя груз обязательств.

Скорпион

При должном упорстве Скорпионов в этом месяце ожидает повышение. Самое главное - поднапрячься и не работать спустя рукава. Тогда награда не заставит себя ждать. Может даже возникнуть ощущение, что все дается вам легко и играючи, но не стоит хвастаться этим перед коллегами - ваше желание продемонстрировать свое превосходство может сыграть с вами злую шутку. Именно хорошие отношения с коллегами станут ключевым этапом вашего продвижения.

Стрелец

Стрельцам месяц обещает много энергии и возможностей для улучшения материального положения. В августе вы можете завести полезные деловые знакомства, многие из которых могут выстрелить впоследствии. Готовьтесь и к неожиданным деловым предложениям от руководства - может подвернуться очень перспективный проект. При этом стоит быть особенно внимательными при заполнении любых договоров - сейчас вы несколько рассеяны.

Козерог

В начале месяца Козероги столкнутся с горой незаконченных дел и ворохом рутинных задач. На рабочем месте все стабильно и размеренно - как вы любите. Август не очень хорош для реализации новых идей и планов, едва ли они принесут ожидаемый результат. Ближе к концу месяца вы можете получить интересное поручение от начальства - не пренебрегайте этой возможностью. Если справитесь с задачей на отлично, то уже в следующем месяце увидите результаты в виде материальных выгод.

Водолей

Водолеям сейчас стоит быть осторожнее с коллегами - они действуют исключительно ради собственной выгоды. Если вы давно собирались открыть свое дело, август также не самый подходящий для этого месяц – слишком велик риск потерять все. А вот за новые поручения от начальства или предложения о сотрудничестве стоит браться без промедления. К слову, их в этом месяце будет предостаточно!

Рыбы

Рыбам в августе стоит запастись терпением - ожидается много бумажной волокиты. Работать придется в поте лица, но этот период вам необходим, чтобы пересмотреть свои взгляды и ценности. Обстановка на рабочем месте будет несколько неоднозначной. У вас может сложиться впечатление, будто деньги ускользают из-под рук. Старайтесь грамотно подходить к своим расходам и начните, наконец, вести бюджет.

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