Со следующей недели в Украине можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет. Однако, это возможно при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу. Об этом сообщает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, приказ подписан на этой неделе и со следующей вакцинацию детей от 12 лет можно будет сделать.

"Вакцинация подростков доступна только по показаниям - или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом", - сказал он.

Кузин сообщил, что есть четкая инструкция, как это надо делать.

"Основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром", - сообщил он.

Для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer. Главный санврач отметил, что сейчас массовая вакцинация детей не предусматривается.

"Мы ее пока не рассматриваем. Мы хотим убедиться, что сейчас все группы риска охвачены первично прививками", - сказал Кузин.

Подробнее о вакцинации детей читайте в нашем материале.