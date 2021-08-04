Во вторник, 4 августа, со службы в Управлении государственной охраны уволили военного, подозреваемого в избиении танцора из коллектива украинской исполнительницы Нади Дорофеевой. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба УГО.

Решение об увольнении было принято во время служебного заседания, созванного в связи с этим происшествием.

Мы осуждаем подобные проявления агрессии, считаем недопустимым совершение таких позорных поступков. Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства.

Ранее мужчина был задержан.

Смотрите также видео с места происшествия, на котором видно, как избили парня.

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