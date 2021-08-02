В воскресенье, 1 августа, в центре Киеве возле ночного клуба "Лифт" жестоко избили танцора из балета певицы Нади Дорофеевой. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители готовят сообщение о подозрении сотруднику Управления государственной охраны Украины, который накануне жестоко избил танцора шоу-балета поп-исполнительницы.

1 августа работник УГО, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул его, а после замечания жестоко избил.

Он сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

В рамках досудебного расследования допрошены свидетели уголовного преступления, проведенные опознания лиц, полученные видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей и другие следственные действия. Расследование продолжается.

Смотрите также видео с места происшествия, на котором видно, как избили парня.

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