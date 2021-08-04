Президентський рейтинг похитнувся. За даними КМІСУ, за останній місяць прихильників глави держави помітно поменшало.

Не схвалюють діяльність Володимира Зеленського понад 56 процентів опитаних. Підтримують рішення президента лише 30 відсотків респондентів. Це при тому, що місяць тому про підтримку Зеленського заявляли 34 відсотки опитаних, а 52 були незгодні з його рішеннями.

Чи схвалюєте ви політику Володимира Зеленського?

Схвалюю 29,3%

Не схвалюю 56,1%

Соціологічне дослідження проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 24 липня - 1 серпня 2021 року. Опитано 2028 респондентів, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%.