Дірки у бюджеті намагаються залатати коштом простих українців - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Вже за місяць стартує добровільне декларування. Показати державі свої статки і сплатити з них 5 відсотків податків матимуть усі українці, які отримували або отримують "сірі" заробітки.
Декларування добровільне. Водночас в опозиції вважають, його черговим податковим навантаженням на населення.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Это не добровольная декларация, это выдавливание остатков денег со среднего класса! И когда смотришь на этот закон, когда его внесли в парламент, вопрос был - почему несколько лет назад, когда чиновников обязали проводить электронное декларирование, и миллион людей, миллион чиновников заполняли электронные декларации - они ничего не несли, они ничего в бюджет не отдавали. А сейчас 5% отдай! Если денег не хватает в бюджете - меньше нужно тратить на силовые структуры, а не отбирать у человека, который задекларировал, еще и отдай 5%.
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