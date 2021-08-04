Вже за місяць стартує добровільне декларування. Показати державі свої статки і сплатити з них 5 відсотків податків матимуть усі українці, які отримували або отримують "сірі" заробітки.

Декларування добровільне. Водночас в опозиції вважають, його черговим податковим навантаженням на населення.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":