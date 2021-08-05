Зеленский и его окружение, опираясь на Службу безопасности Украины, продолжают узурпировать власть.

Служба безопасности Украины начала срочную внеплановую проверку Верховного Суда. Единственной целью этой проверки является оказание давления на суд, в который обращаются те, против кого Президент Зеленский на основании решений СНБОУ ввел антиконституционные внесудебные санкции, в том числе в отношении оппозиционных политиков и независимых телеканалов.

По указанию Президента Зеленского СБУ превратилась в преступную организацию, которая занимается террором против инакомыслящих, прикрытием рейдерских захватов, фальсификацией уголовных дел и уничтожением независимых СМИ. Сегодня к этому перечню можно смело прибавить уничтожение отдельной ветви власти - судебной.

Вне сомнений, эта проверка направлена на оказание давления на суд и является очередной попыткой уничтожения независимости судебной системы. Это спланированная атака преступной власти Зеленского на конституционный строй Украины, попытка установить полный и окончательный контроль над судами, являющаяся следующим шагом после начатой Зеленским внесудебной антиконституционной расправы над инакомыслящими.

Цель таких преступных действий - законсервировать власть Зеленского, лишить граждан Украины конституционного права на отстаивание своих интересов в независимых судах, на демократическое, правовое обновление власти.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о недопустимости действий, направленных на уничтожение независимости судебной власти. Наша партия и фракция в парламенте продолжат деятельность по защите судебной системы от внешнего управления и незаконного давления со стороны внутренних структур, в том числе от вмешательства в работу судов высшего руководства страны. Мы считаем недопустим давление на суды в любых его проявлениях и продолжим борьбу за независимость судебной власти Украины от других ветвей власти.

Также "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что будет защищать основополагающие конституционные права и свободы всех украинских граждан. И именно на это направлена деятельность "Оппозиционной платформы - За жизнь", несмотря на преследование членов партии, фабрикации уголовных дел и беспрецедентные попытки власти расправиться с оппозицией.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"