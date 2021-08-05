На украинском курорте из воды достали мертвого крокодила [ Редактировать ]
В четверг, 5 августа,в Херсонской области крокодила, которого отдыхающие ранее видели живым, достали мертвым из воды. Об этом сказал начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров.
Вытащили из воды Геническа аварийно-спасательная служба сетками. Действия полиции были в том, что она обеспечивала общественный порядок.
По его словам, когда крокодила вытащили, то оказалось, что он мертв. Причину его гибели определят ветеринары.
Как сообщали "Подробности", в Ялте из-за июньского потопа крокодилы сбежали из крокодиляриума и "гуляют на свободе".
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