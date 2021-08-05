На Арабатской Стрелке в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера, заметили полутораметрового крокодила. Об этом сообщил замначальника отдела коммуникации Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров, передает "Укринформ".

Да, это правда. Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих видели крокодила в водоеме на месте бывшего песчаного карьера.

Крокодила видели в озере, заросшем камышом. Когда люди заметили крокодила, тот ел утку.

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Полицейские осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - около полутора метров. Охранять отдыхающих от зубастой рептилии оставили шестерых полицейских.

Сейчас местные власти и правоохранители решают, как отловить экзотическое животное. Заявлений от местных жителей о том что у них пропал крокодил, в полицию не поступало.

Как сообщали "Подробности", в Ялте из-за июньского потопа крокодилы сбежали из крокодиляриума и "гуляют на свободе".