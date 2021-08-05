Минфин предупредил о пике выплат по долгам [ Редактировать ]
Украине необходимо будет выплатить в сентябре 104,9 млрд гривен по долгам, в августе - 27,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
Так, в сентябре по внешнему госдолгу нужно заплатить 81,4 млрд грн, из них 65,1 млрд грн - погашение, 16,3 млрд грн - обслуживание долга.
А по государственным внутренним долгом необходимо выплатить 23,52 млрд грн (погашение - 15,09 млрд грн, обслуживание - 8,43 млрд грн).
Всего до конца года нужно выплатить 258 млрд грн.
Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось пособие помощи тяжелобольным детям.
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