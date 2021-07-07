Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал в Украине увеличения помощи тяжелобольным детям, которые не получили инвалидность с 1 января 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал главы правительства.

Соответствующую инициативу поддержали в кабинете министров Украины. К тому же будут утверждены стипендии детям погибших участников Революции Достоинства и боевых действий.

Правительство сегодня поддержал соответствующую инициативу. Этим решением также предлагается назначение стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны.

Отмечается, что предусмотрено назначение государственной, а также соцпомощи матерям-одиночкам без уменьшения размера в случае, если центр занятости не сможет предложить им работу.

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Кроме того, в Верховную Раду подан законопроект, который предусматривает увеличение материальной помощи при рождении ребенка с нынешних 41 тыс. грн до 50 тыс. грн. В новом законопроекте прописано, что сумма помощи семье, где рождается ребенок, будет увеличена до 50 тыс. грн.

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