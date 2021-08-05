"Барселона" на своем официальном сайте объявила о том, что капитан и нападающий Лионель Месси покинет каталонский клуб.

"Несмотря на достижение соглашения между Барселоной и Лионелем Месси и явное намерение обеих сторон сегодня подписать новый контракт, документ не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги. В связи с этой ситуацией Месси больше не будет выступать за Барселону. Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и футболиста исполнить не удастся", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "Барселона" благодарит игрока за вклад в развитие клуба и "желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни".

Напомним, Месси начал свои шаги в Барселоне в 2000 году и с 2003 года выступал за основную команду. Вместе с каталонским клубом аргентинец 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок и Суперкубок страны, четыре раза - Лигу чемпионов и три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что каталонская "Барселона" провела трансфер звезды "Лиона". Контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года.

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