"Барселона" готовит новый звездный обмен с "Ювентусом" [ Редактировать ]
"Барселона" недовольна игрой Миралема Пьянича, поэтому планирует обменять его на Родриго Бентанкура из "Ювентуса".
Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1.
Отмечается, что представители клубов встретились с целью обсудить возможное возвращение боснийца в Турин. Одним из вариантов является обмен игроками.
Сейчас стороны приостановили переговоры, но договорились возобновить их в любой момент.
К слову, Пьянич сыграл в 28 встречах за Барселону в текущем сезоне, в основном выходя на замену, и не записал в свой актив ни одного результативного действия.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" впервые с 2012 года не станет чемпионом Италии.
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