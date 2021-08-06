Шквальний вітер, грози і зливи. Україну знову накрила негода. Майже пів тисячі населених пунктів знеструмлені, є значні підтоплення. А в деяких містах навіть виникли проблеми з газо-постачанням. Де негода вже накоїла лиха, а кому треба підготуватися до удару стихії? - дізнавався Олександр Васильченко.

Кам'янець Подільський. Сегодня 6 августа, а вчера был сильный дождь. Я не скажу, что был ветер, но последствия.

Вулиці міста сьогодні нагадують декорації до постапокаліптичного фільму. Тротуари завалені деревами, люди ледь пересуваються дорогами.

Это уже расчистили. Вчера проехать здесь нельзя было.

Заливати місто почало ще вдень. Надвечір погода погіршилася. Вітер зривав дахи і валив дерева. Пошкоджені десятки автівок. На багатьох вулицях вітер обірвав електродроти. Подекуди зруйновані газові мережі. Постраждала від буревію і фортеця Кам'янця-Подільського. Вітер зірвав дах однієї з башт.

Олександр Заремба, директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника:

Дерев'яна конструкція пролетіла повітрям близько 25-30 метрів і впала на корпус номер два пошкодивши там частково дах. Зараз на 10 годину ранку ми займаємося тім, що ліквідовуємо наслідки цієї події. Забираємо рештки цього даху, дивимося, як перекрити пошкоджений дах.

Вирувала негода і в Хмельницькому. Тут теж сильний вітер валив дерева, а злива перетворила вулиці на річки.

Віталій Гричанюк, пресофіцер ГУ ДСНС України у Хмельницькій області:

Протягом всієї ночі бійці ДСНС ліквідовували наслідки метеорологічних явищ на території міста фахівці служби порятунку 13 разів виїжджали за сигналом тривоги в наслідок негоди. надзвичайникам довелося 5 разів розкрижовувати повалені дерева, що перекривали рух автотранспорту та заважали людям на тротуарах. Окрім того, рясна злива спричинила значні підтоплення приватних домоволодінь, вулиць хмельницького та підвалів багатоповерхівок.

Дісталось і Прикарпаттю. Тут випав град, завбільшки з перепелине яйце. Вирувала негода на більшій частині України. Знеструмлено майже пів тисячі населених пунктів у восьми областях. Найбільше постраждала Хмельницька, Київська, Тернопільська і Чернівецька.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій, сьогодні знову оголосили штормове попередження. Погіршення погодних умов очікують у західних, північних і центральних районах. Грози із градом пройдуть у Одеській і Миколаївській областях. Пориви вітру там сягатимуть 20 метрів за секунду.