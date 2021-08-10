Во вторник, 10 августа, правительство Латвии объявило режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Об этом сообщает Delfi.

Режим будет действовать с 11 августа до 10 ноября.

Чрезвычайное положение будет действовать в:

Лудзенском районе,

Краславском районе,

Аугшдаугавском районе,

Даугавпилсе.

Доклад был заслушан в закрытой части заседания.

Государственная пограничная охрана уполномочена использовать имеющиеся в их распоряжении процедуры и средства для удержания лиц от пересечения границы, а службы уполномочены приказывать незаконным нарушителям границы вернуться в страну, из которой была пересечена граница. Пограничники также имеют право применять физическую силу и специальные средства.

Лица, ищущие убежища, выезжающие в Латвию наземным транспортом, будут иметь право ходатайствовать о предоставлении статуса беженца или дополнительного статуса в пунктах пересечения границы с Беларусью - "Патерниеки" и "Силене".

Государственной пограничной службе было поручено увеличить доступность ресурсов для приема ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительного статуса, чтобы обеспечить возможность соответствующим лицам подавать ходатайства о предоставлении убежища.

Во время чрезвычайной ситуации в подразделениях Государственной пограничной охраны и других учреждениях, расположенных в указанных выше районах, не будут приниматься заявления на получение статуса беженца или вспомогательного лица.

Напомним, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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