До Києва привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика [ Редактировать ]
До Києва привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика спецвантажівкою і в супроводі кортежу. Документ існує у двох примірниках. Один зберігається в Росії, інший, написаний латиною у Національному архіві Швеції. Туди він потрапив після розкопок.
Сувій знайшли в глиняному горщику. Саме цей раритет і побачать українці. Шведи погодилися позичити його до Дня Незалежності України. Першу у світі Конституцію, якій понад 300 років, виставлять уже з наступного понеділка в Софійському соборі. Експозиція триватиме до середини листопада.
по теме
Усе починається з гіпсу. Так точно можна сказати про виробництво монет. Адже перш ніж металева гривня потрапить до вашого гаманця або срібна монета опиниться на поличці колекціонера
Документ існує у двох примірниках. Один зберігається в Росії, інший, написаний латиною у Національному архіві Швеції. Туди він потрапив після розкопок. Його, згорнутим у сувій, знайшли в глиняному горщику
Во вторник, 10 августа, в Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика
Данило розповідає, що завдяки онлайн-архіву, зібраному Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", вдалося знайти більше далеких родичів, а саме дідуся своєї бабусі
Нині через відсутність на цих коліях електричного струму - обласний центр фактично відрізаний від залізничних мереж. До 2022 року планують оновити ділянку протяжністю 34 кілометри