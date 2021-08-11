Рост цен до трехлетнего максимума: в НБУ назвали причины [ Редактировать ]
В июле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2%. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).
В течение III квартала инфляция будет оставаться выше 10% г/г, но замедлится в конце года.
Потребительская инфляция соответствовала траектории прогноза, но по отдельным компонентам динамика несколько отличалась. В частности, раньше, чем ожидалось, началась коррекция внутренних цен на подсолнечное масло, тогда как ряд продуктов питания дорожали быстрее.
Под влиянием устойчивого потребительского спроса и повышения производственных затрат, в частности на сырье, энергию и оплату труда, рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился (до 12,3% г/г).
Повышение стоимости услуг ускорилось (до 8,2% г/г). На это также повлияли устойчивый потребительский спрос и рост производственных затрат. Так, быстрее дорожали услуги заведений общественного питания, культуры, больниц, страхования личного транспорта и такси, а также аренды и ремонта жилья.
Подорожание туристических услуг замедлилось благодаря увеличению предложения зарубежного отдыха.
Замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 1,2% г/г). Рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 8,2% г/г).
Также повышались административно регулируемые цены (до 18,5% г/г). С одной стороны, ускорилось подорожание алкогольных напитков, прежде всего за счет пива и игристых вин. Продолжила повышаться стоимость транспортных услуг вследствие роста расходов на топливо и оплату труда, отметили в НБУ.
Темпы роста стоимости топлива продолжили постепенно замедляться (до 33,8% г/г). Это прежде всего объясняется эффектом базы сравнения. Определенное влияние также имело государственное регулирование цен, в частности ограничение торговой надбавки на бензин А-95 и дизельное топливо.
В течение III квартала инфляция будет оставаться выше 10% г/г, но замедлится в конце года. По итогам 2021 года инфляция составит 9,6% г/г и вернется к цели Национального банка 5% г/г во II полугодии 2022 года.
Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.
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