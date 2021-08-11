В Хаджибейском лимане, который находится возле Одессы, зафиксировали массовый мор рыбы и креветок. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дождливая погода и жара повлияли на резкий рост и цветение водорослей. Из-за этого уровень кислорода в воде снизился до опасного. В результате этого начали гибнуть креветки и рыба.

Из-за того, что морские жители стали разлагаться, в округе образовалась сильная вонь.

Местные жители говорят, что вода уже стала охлаждаться и остатки мертвых обитателей лимана опустились на дно. Соответственно, неприятный запах почти рассеялся.

Напомним, что ранее "Подробности" писали об экологической катастрофе на Киевском водохранилище. В конце июня отдыхающие жаловались на страшный смрад от сотен мертвых рыб.