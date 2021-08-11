Малеча на сцені та у глядацькій залі. У столиці відбувся шостий фестиваль "Божі діти". Щороку цей благодійний захід збирає разом юні таланти з усієї країни. Як усе було цього разу - бачили наші кореспонденти.

Його проводять щороку. Вже вшосте. Традиційно фестиваль "Божі діти" розпочався з молитви. Це благодійний проєкт Української православної церкви з благословення блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Мета - шляхетна. Подарувати свято дітям з нелегкою долею. Та надихнути інших на добрі вчинки.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

З благословіння блаженнішого митрополита Онуфрія і під егідою любові до дітей об'єднання усіх областей України, дітей сиріт, які б приїжджали сюди. Щоб вони відчули не оставленість батьками, а благословіння боже і добрими людьми.

Після слова Настоятеля церква презентувала "особливий" торт.

Архімандрит Гліб:

Це ми хочемо будувати такий храм православний комплекс для дітей. З куполами це школа перших-11 класів, трапезна для дітей, спортивний зал і це два гуртожитки.

Цього року в залі близько тисячі глядачів. Це діти з усіх куточків України. На сцені - зірки естради, танцювальні колективи, а також вихованці дитбудинків.

Тут така атмосфера, все по рідному. Це дуже приємно і для себе і для того, що ми робимо для інших людей.

Мне очень нравится, как дети выступают, они очень стараются, они вообще прям очень молодцы.

Усе це можливо завдяки доброчинцям. Їх відзначили нагородою "Благодійник року".

Нагороди, оплески, слова подяки і сльози радості. Шостий фестиваль "Божі діти" добіг кінця. На завершення святковий торт. Організатори обіцяють наступного разу зробити свято масштабнішим.