Обстрелы на Донбассе усилились. В Трехсторонней контактной группе назвали причины такой ситуации. Об этом сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

По словам Гармаша, есть несколько факторов обострения ситуации на Востоке Украины.

Один из них - геополитический. Встреча Байдена с Зеленским, Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны положительные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе.

Россия использует ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор и как фактор шантажа, в частности в геополитике, сообщил он.

Также Гармаш сообщил, что второй фактор - внутрироссийский.

Не забываем, что там выборы. Им нужна тема, которая мобилизует электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая вновь созданных российских граждан к голосованию.

По его словам, на оккупированной территории растет недовольство тем, что заблокированы КПВВ, люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии.

И вот создается на фронте ситуация, которая позволяла бы им (боевикам ОРДЛО и России, - ред.) оправдывать закрытие КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не отвергал и военный фактор - это террор мирных жителей с целью очищения от них зоны потенциальной активизации военных действий.

Ранее мы писали о том, как под вражеский огонь попали трое бойцов, они получили осколочные ранения. Состояние двух воинов оценивалось как удовлетворительное, а одного - как тяжелое. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

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