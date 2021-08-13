Відключення опалення за комунальні борги може чекати на деяких українців уже цієї зими. Так експерти коментують нещодавнє рішення уряду - передати "Нафтогазу" низку регіональних ТЕЦ. Найбільше стурбовані в Одесі. Чому саме там - дивіться далі.

На початку серпня Кабмін передав у власність НАК "Нафтогаз" шість теплоелектроцентралей у різних містах України. Пояснили тим, що підприємства накопичили борги. А так гарантовано будуть забезпечені газом. Це рішення обурило одеситів. Там кілька років просили передати ТЕЦ у комунальну власність: щоб нарешті замінити застаріле обладнання.

Сергій Гриневецький, голова Одеської облдержадміністрації:

Ну, ви самі бачите - сімдесят років об'єкту. Остання найновіша техніка, яка була тут поставлена - тисяча дев'ятсот вісімдесят восьмого року минулого століття і самі пункти управління - це така пам'ятка радянській енергетиці.

Експерти припускають: рішення становить загрозу передусім для простих громадян. Раніше в країні діяв мораторій на відключення від опалення боржників. Тепер для "Нафтогазу" таких обмежень немає.

Сергій Дяченко, голова Бюро комплексного аналізу і прогнозів:

Зараз всі мораторії зняти тепер в постачальника є всі можливості працювати з неплатниками доволі жорстко і я думаю, що виходячи з цього і намагаються повернути цю схему Там же ж є будинки, де є певний поріг неплатників, кількості неплатників - тоді можуть і будинки відключати від тепла!

Ба більше, зазначають у Одеській міськраді, тепер за умов вертикальної монополії "Нафтогаз" зможе самостійно встановлювати тарифи на опалення для абонентів таких теплоелектроцентралей.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя"

Если бы ТЭЦ передали в коммунальную собственность, как этого просил Одесский городской совет я думаю, что ситуация была бы намного лучше! По крайней мере, городская власть имела бы влияние на тарифы. Сейчас этого влияния нет, влияет на все "Нафтогаз", "Нафтогаз", вы сами прекрасно знаете, насколько это коррупционная структура мы знаем, какие там Руководители, которые удовлетворяют все требования МВФ, а требования МВФ - это еще больше повышать тарифы и поэтому я думаю, что это только ускорится: процесс поднятия тарифов на топление, горячую воду и на все остальное тоже, но просто в данном случае мы сейчас говорим о ТЭЦ, но это ситуация повсеместная и тотальная.

Ми запитали одеситів: чи готові вони до чергового подорожчання опалення та гарячої води?

Нет, не готова! При пенсии в две тысячи - не готова!

Я думаю, что с этой властью мы готовы уже ко всему!

Людмила Кузьменко, жителька Одеси:

Чим дальше, тим вони більше піднімаються, я не знаю: ми ще молоді, ми можемо робить і платить за це, а от пенсіонери - я не знаю, як вони будуть платить!

Одеська ТЕЦ забезпечує опаленням понад триста тисяч жителів центральної частини міста та півтори сотні закладів освіти та охорони здоров'я.