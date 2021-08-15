Количество туристов из Саудовской Аравии в Украине этим летом действительно впечатляет. Чаще всего их можно встретить в Киеве, Львове и Буковеле.

Главная причина – пандемия коронавируса. Традиционно саудиты проводят лето в Европе, в США, в Грузии и в других странах. Но COVID-19 внес свои коррективы. Ряд стран ужесточили требования для пересечения границы, а в некоторых – неблагополучная ситуация с заболеваемостью.

По этой причине в Саудовской Аравии обратили внимание на Украину. С июня местный авиаперевозчик FLYNAS организовал ежедневные прямые рейсы Эр-Рияд – Киев, чуть позже – Эр-Рияд – Львов, Джидда – Киев. В нашу страну хлынул огромный поток туристов.

Как пишет "Обозреватель", отдыхающим из восточных стран очень нравится наша природа, климат и достопримечательности, а вот у отельеров, которые их принимали, осталось двоякое впечатление.

"В пятиместный номер отеля заселилась семья из 16 человек. Саудовцы отказались доплачивать или выселяться, с ними не могли ничего сделать. Хозяйка другого отеля рассказывала, что ее арабские гости поставили во дворе баллон с газом и начали жарить баранов и готовить рис с благоухающими специями. Кроме того, они очень много и громко молились, чем мешали другим отдыхающим", - рассказал украинский турист Александр Космач.

С 19 по 23 июля отмечается важный мусульманский праздник Курбан-байрам, во время которого нужно принести в жертву овцу или барана.

Инцидент с жертвоприношением был также в отеле Ribas Karpaty. Там семья арабов удивила персонал тем, что барана зарезали по всем религиозным правилам прямо в номере.

При этом, как говорят отельеры в Буковеле, общее впечатление от наплыва арабских туристов осталось позитивное.

"Я не могу сказать ничего плохого насчет их поведения. Я не заметила, чтобы отдыхающие даже курили в номере. Были туристы из Эмиратов. Гости очень хорошие тоже. Конечно, они отличаются. Но если всех оценивать по пятибалльной шкале, то им пять", – сказала управляющая Diamond Hotel Spa Resort.

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