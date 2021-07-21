На курортах Азовского моря туристы страдают от нашествия медуз и закапывают их в ямы на пляжах. В одну из таких ям провалилась женщина в Кирилловке Запорожской области.

Пользовательница Facebook Людмила Новицкая сообщила об инциденте в группе "Любимая Кирилловка".

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"Я понимаю, что существует проблема с медузами, но хочется попросить, пожалуйста, не ройте огромные ямы на берегу и не устраивайте "братские могилы", присыпая сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай бог, ребенок. Поверьте, смешного мало", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации женщина добавила, что самостоятельно выбраться из ямы не смогла. На помощь ей пришли четверо мужчин.

В Сети отдыхающие продолжают делиться видео с нашествием медуз на курортах. Так, один из туристов показал, как выглядит усеянный медузами пляж с высоты. А другой отдыхающий показал, сколько медуз набилось в барьерные сетки, установленные на побережье Азовского моря.

Ранее мы писали о том, что на Азовском море туристов атакуют морские блохи, укусы которых вызывают аллергическую реакцию.

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