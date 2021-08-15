Бывший нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Германии скончался в возрасте 75 лет. Печальную весть о смерти легенды сообщили на официальной странице в Twitter футбольного клуба "Бавария".

75-летний немец, который давно страдал болезнью Альцгеймера, ушел из жизни в воскресенье утром, 15 августа.

Последние несколько лет он находился в доме престарелых, а в 2020-м оказался в реанимации.

"К сожалению, неизлечимая болезнь была сильнее", - говорится в сообщении.

Мюллер забил 566 голов в 607 поединках (из них 365 – Бундеслиге). Это лучший показатель в истории клуба "Бавария".

За сборную Германии Герд сыграл 62 матча, в которых отличился 68 раз. В течение карьеры выиграл чемпионат мира-1974 (забил победный гол в финале), Евро-1972 и трижды стал победителем Кубка европейских чемпионов (аналог нынешней ЛЧ). Защищал цвета Баварии с 1964-го по 1979-й, после чего два года поиграл в США. Мюллер является третьим бомбардиром чемпионатов мира после Роналдо и Мирослава Клозе (14 голов).

После завершения карьеры Бомбардир нации, как его называли в Германии, работал в родной Баварии. У него остались жена и дочь.

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