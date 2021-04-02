В Англии на 33-м году жизни скончался капитан футбольного клуба "Йовил Таун" Ли Коллинз. Причина смерти остается неизвестной. О страшной потере сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Руководство ФК выразило слова сочувствия родственникам игрока, а также попросило журналистов не трогать семью футболиста, так как им сейчас очень тяжело.

Все в Йовиле оплакивают потерю капитана клуба Ли Коллинза. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и друзьям. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это время. В настоящее время клуб не будет давать никаких комментариев. Наша предстоящая игра с Олтрингемом отложена.

Отмечается, что "Йовил Таун" является клубом Национальной лиги Англии, играющим в пятом дивизионе чемпионата страны. Также в связи со смертью капитана был перенесен футбольный матч с "Олтрингемом". Центральный защитник Ли Коллинз начал свою карьеру в "Йовиле", пройдя через их молодежную систему, прежде чем дебютировать в 2007 году. В сезоне 2020/2021 года он вышел на поле в футболке "Йовиля" 8 раз.

Он начал играть за клуб в 2007 году/ фото: Nachedeu

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