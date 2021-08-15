Президент Афганистана покинул страну - СМИ [ Редактировать ]
Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну. Однако пока точно неизвестно, куда именно он отправился. Об этом сообщает местное издание TOLOnews.
По информации Asia-Plus, глава Афганистана покинул страну и вылетел в Таджикистан.
Отмечается, что главу государства сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
Между "Талибаном" и правительством страны была достигнута договоренность о том, что Ашраф Гани уйдет в отставку и передаст власть радикальному движению. Афганцы, со своей стороны, желают урегулировать конфликт и прекратить насилие на территории страны.
Ранее сообщалось, что в МИД призвали украинцев немедленно выехать из Афганистана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Также стало известно о взятии талибами столицы провинции Газни
Таким образом он хочет доказать отсутствие каких-либо связей с криминальным миром
Талибы установили контроль над 85% территории страны, в том числе приграничные территории с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.
В СНБО уточнили, что все члены Совета уже проинформированы о проведении заседания
Українське МЗС готується евакуювати наших громадян і закликає їх негайно залишити Афганістан, а тим, хто тільки планує його відвідати, утриматися від поїздки