Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну. Однако пока точно неизвестно, куда именно он отправился. Об этом сообщает местное издание TOLOnews.

По информации Asia-Plus, глава Афганистана покинул страну и вылетел в Таджикистан.

Отмечается, что главу государства сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Между "Талибаном" и правительством страны была достигнута договоренность о том, что Ашраф Гани уйдет в отставку и передаст власть радикальному движению. Афганцы, со своей стороны, желают урегулировать конфликт и прекратить насилие на территории страны.

Ранее сообщалось, что в МИД призвали украинцев немедленно выехать из Афганистана.

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