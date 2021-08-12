Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев немедленно покинуть территорию Афганистана в связи с обострением военного конфликта в стране. Об этом говорится в заявлении МИД.

Украинских граждан также просят воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана", которое продолжается на территории ближневосточной страны.

"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", - отметили в ведомстве.

Как обратиться за помощью:

телефон горячей линии посольства в Таджикистане - +992900006520;

электронный адрес посольства в Таджикистане - [email protected];

телефон горячей линии МИД - +38 044 238-16-57;

электронный адрес МИД - [email protected]

Ранее сообщалось, что талибы захватили второй по величине город Афганистана. Также стало известно о взятии талибами столицы провинции Газни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире