В МИД призвали украинцев немедленно выехать из Афганистана [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев немедленно покинуть территорию Афганистана в связи с обострением военного конфликта в стране. Об этом говорится в заявлении МИД.
Украинских граждан также просят воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана", которое продолжается на территории ближневосточной страны.
"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", - отметили в ведомстве.
Как обратиться за помощью:
телефон горячей линии посольства в Таджикистане - +992900006520;
электронный адрес посольства в Таджикистане - [email protected];
телефон горячей линии МИД - +38 044 238-16-57;
электронный адрес МИД - [email protected]
Ранее сообщалось, что талибы захватили второй по величине город Афганистана. Также стало известно о взятии талибами столицы провинции Газни.
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