Туреччина потерпає від повеней. Кількість жертв стихії там зросла до шістдесяти 64 осіб, ще 76 людей зникли безвісти.

Найбільше постраждали північні регіони країни. У трьох провінціях пів сотні будівель повністю або частково зруйновані. Люди потрапили в пастку в автомобілях та домівках. Понад 2 тисячі місцевих жителів евакуювали на вертольотах і човнах. Найбільше - у провінції Кастамону.

Еліф, жителька Туреччини: