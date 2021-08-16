У Туреччині росте кількість жертв руйнівної повені [ Редактировать ]
Туреччина потерпає від повеней. Кількість жертв стихії там зросла до шістдесяти 64 осіб, ще 76 людей зникли безвісти.
Найбільше постраждали північні регіони країни. У трьох провінціях пів сотні будівель повністю або частково зруйновані. Люди потрапили в пастку в автомобілях та домівках. Понад 2 тисячі місцевих жителів евакуювали на вертольотах і човнах. Найбільше - у провінції Кастамону.
Еліф, жителька Туреччини:
На моїх очах вода змила декілька тіл. Я бачила, як тонув собака зі своїми цуценятами. Досі не можу викинути його крики з голови. Це було жахливо. Кожен раз, коли знаходять тіло, я думаю, добре що хоч їх зможуть поховати. Бачите, до чого дійшло.
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