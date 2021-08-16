Поліція встановлює обставини смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ Редактировать ]
Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови. Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".
Костянтина Павлова знайшли у неділю застреленим на веранді власного будинку у селі Вільне. Зброя лежала поруч з ним.
Павлов працював на посаді міського голови з 2020и року, був членом депутатської фракції "Опозиційна платформа - За життя". У партії вимагають від правоохоронців розслідувати смерть колеги якнайшвидше. Версію про самогубство там повністю відкидають.
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